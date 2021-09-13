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09:26 13.09.2021

ВАКС утвердил соглашение между прокурором и директорами фирм, причастных к злоупотреблениям на работах по предотвращению затопления шахт

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ВАКС утвердил соглашение между прокурором и директорами фирм, причастных к злоупотреблениям на работах по предотвращению затопления шахт

Высший антикоррупционный суд на заседании 10 сентября утвердил соглашение о признании вины между прокурором и двумя директорами частных компаний, которые привлекались должностными лицами ГП "Первомайскуголь" в качестве сообщников при злоупотреблениях во время закупки работ для предотвращения затопления шахт в Луганской области.

"По согласованию сторон соглашения обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года (с применением ст. 75 УК Украины - испытательный срок 3 года) с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, сроком на 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 8500 грн. Также обвиняемыми списана задолженность государственного общества перед генеральным подрядчиком на сумму 4,8 млн грн", - сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщалось, следствие установило, что в 2017 году в Первомайском-Стахановском угледобывающем регионе сложилась критическая ситуация с затоплением двух шахт на временно оккупированной территории Луганской области. Как следствие – повысился уровень воды к третьему на шахте "Золотое", что могло привести к катастрофе. В 2018 году правительство выделило 33 млн грн на финансирование необходимых работ на шахте, а распорядителем денег определен ГП "Первомайскуголь".

Должностные лица госпредприятия заложили в проект заведомо завышенные цены на материалы и избрали генерального подрядчика, который должен был предоставить неправомерную выгоду в виде части стоимости контракта. В дальнейшем компания-генподрядчик заключила договор субподряда с другой фирмой, которая в свою очередь заказала выполнение работ у обособленного подразделения самого ГП "Первомайскуголь".

При составлении документов о выполненных работах в объем и стоимость работ были включены не только завышенные цены на материалы, но и работы, которые фактически не выполнялись, за счет чего и должна была аккумулироваться сумма для предоставления неправомерной выгоды.

Следствием установлено, что эта схема причинила более 17 млн гривен убытков бюджету, из которых фактически уплачено более 13 млн гривен, остальная сумма учитывалась как задолженность ГП перед генеральным подрядчиком

По приговору суда директоров фирм признано виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины (пособничество в злоупотреблении служебным положением при закупке работ и служебная подделка).

Вместе с тем, сейчас идет ознакомление с материалами дела основными участниками преступной схемы - должностными лицами ГП "Первомайскуголь". После завершения ознакомления дело будет направлено в ВАКС для рассмотрения по существу.

Теги: #первомайскуголь #компании #вакс
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