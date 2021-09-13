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09:20 13.09.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 224,6 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 224,6 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника составило 224 млн 656 тыс. 764, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 630 тыс. 621 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 40 млн 955 тыс. 258 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 659 тыс. 975.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 млн 264 тыс. 175, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 442 тыс. 874.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 млн 999 тыс. 779 заболевших, умер 586 тыс. 851 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 595,8. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 34 человека, в Индии - 317, Бразилии - 2 тыс. 738.

Теги: #covid_19 #мир
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