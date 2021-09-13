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08:40 13.09.2021

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 45 тыс. человек

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В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 45 тыс. человек

За минувшие сутки иммунизировано 45 148 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

"45 148 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 12 сентября 2021. Одну дозу получили 16 930 человек, полностью иммунизированы – 28 218 человек", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работало 300 мобильных бригад, 1 004 пунктов прививки, 353 центра вакцинации.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 5 906 742 человека, из них получили одну дозу – 5 906 740 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 804 204 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 10 710 944 прививки", - подытожили в пресс-службе ведомства.

Теги: #вакцинация #коронавирус
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