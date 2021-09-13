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08:20 13.09.2021

В Украине за сутки зафиксировано 1205 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 758 человек, 18 умерли

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В Украине за сутки зафиксировано 1205 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 758 человек, 18 умерли

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 1 205 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 758 человек, 18 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 12 сентября 2021 в Украине зафиксировано 1 205 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 149, медработников - 23). Также за минувшие сутки: госпитализировано – 833 человек; летальных случаев - 18; выздоровело - 758 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 12 сентября зафиксировано 2 196 новых случаев заболевания, 11 сентября зафиксировано 3 869 новых случаев заболевания СOVID-19, 10 сентября сообщалось о 3 615 новых инфицированных коронавирусом, 9 сентября зафиксировано 3 663 новых случаев заболевания, 8 сентября зафиксировано 2 772 новых случая заболевания СOVID-19, 7 сентября 2021 сообщалось о 2 197 новых инфицированных, 6 сентября зафиксировано 773 новых случаев заболевания СOVID-19, 5 сен зтября зафиксировано 1379 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 сентября зафиксировано 2 614 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 317 824 человека, выздоровело 2 221 868 человек, летальных случаев - 54 360.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (166), Тернопольской (148), Черновицкой (120), Житомирской (88) и Львовской (86) областях.

Теги: #статистика #коронавирус
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