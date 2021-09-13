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07:55 13.09.2021

США и Япония заявили об угрозе безопасности региона после пусков крылатых ракет в КНДР

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США и Япония заявили об угрозе безопасности региона после пусков крылатых ракет в КНДР

Испытательные пуски Северной Кореи представляют угрозу для региона и за его пределами, говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования Вооружённых сил США.

"Нам известны сообщения о запусках КНДР крылатых ракет. Мы будем продолжать следить за ситуацией и тесно консультируемся с нашими союзниками и партнерами", -говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

"Эта деятельность подчеркивает постоянное внимание КНДР к развитию своей военной программы и угрозам, которые она представляет для своих соседей и международного сообщества", - отмечается в заявлении.

"Приверженность США обороне Республики Корея и Японии остается нерушимой", - добавили в военном ведомстве США.

В свою очередь Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что в тесном сотрудничестве с разведывательными органами США проводится углубленный анализ прошедшего испытания ракеты.

Но южнокорейские военные отказались сообщить, где именно проводились испытания и было ли известно о них заранее.

Тем временем генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като в ходе пресс-конференции заявил: "Правительство Японии постоянно внимательно отслеживает все движения Северной Кореи в военной области".

"(...) Если дальность полета в 1,5 тыс. км соответствует действительности, то это представляет угрозу миру и безопасности в регионе вокруг Японии, что вызывает беспокойство Японии", - добавил Като.

Ранее Северная Корея объявила об успешных испытаниях крылатых ракет большой дальности нового типа.

Северокорейское агентство ЦТАК называет крылатые ракеты большой дальности "стратегическим оружием, имеющим крайне важное значение".

"Успешно проведены тщательные испытания компонентов ракеты, множество тестов двигателя, различные лётные испытания, тесты систем контроля и управления, тесты мощности боеголовки, а также другие испытания", - сообщает ЦТАК.

Агентство уточнило, что крылатые ракеты большой дальности попали в цели на расстоянии около 1,5 тыс. км.

 

Теги: #япония #сша #ракета #кндр
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