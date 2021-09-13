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07:52 13.09.2021

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, один военнослужащий погиб, трое ранены

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За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, один военнослужащий погиб, трое ранены

За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, один военнослужащий погиб, трое ранены, сообщили в пресс-центре штаба ООС в понедельник утром.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью. Трое защитников получили осколочные ранения. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние их здоровья – удовлетворительное", - указано в сводке.

За прошедшие сутки обстрелы происходили вблизи Нью-Йорка: противник дважды обстрелял позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов. В направлении Невельского вооруженные формирования РФ вели огонь из стрелкового оружия. В районе населенного пункта Верхнеторецкое враг два раза осуществлял обстрелы, применяя противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Неподалеку Причепиловки российские оккупанты дважды обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра. В районе населенных пунктов Катериновка, Зайцево и Золотое-4 наемники вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"По состоянию на 7:00 утра 13 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В районе населенного пункта Зайцево российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников из гранатометов различных систем", - отмечается в сводке.

 

Теги: #оос #сводка
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