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07:16 13.09.2021

Джонсон намерен встретиться с Байденом в конце сентября - СМИ

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Джонсон намерен встретиться с Байденом в конце сентября - СМИ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в США на Генассамблею ООН планирует провести встречу с американским лидером Джо Байденом, сообщает The Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Джонсон проведет двусторонние переговоры с Байденом во время четырехдневной поездки в США на генеральную ассамблею ООН, которая стартует в Нью-Йорке 21 сентября.

Собеседники издания отметили, что офис Джонсона попросил администрацию Байдена о встрече, которая должна совпасть с поездкой, и источники с обеих сторон сообщили, что это было в принципе согласовано.

По словам одного из высокопоставленных дипломатов, саммит может состояться в Белом доме, но это не подтверждено на 100%.

Теги: #великобритания #сша #байден #джонсон
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