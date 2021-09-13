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07:11 13.09.2021

В инфекционной больнице г. Хмельницкий остаются 15 человек, отравившихся ранее в учебном заведении

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В инфекционной больнице г. Хмельницкий остаются 15 человек, отравившихся ранее в учебном заведении

Состоянием на утро понедельника, в инфекционной больнице г. Хмельницкий, с предварительным диагнозом ротавирусная инфекция, остаются 15 человек, ранее отравившихся в пищеблоке учебного заведения, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7.00 13 сентября остаются в инфекционной больнице г. Хмельницкий с предварительным диагнозом ротавирусная инфекция 15 человек, из них 14 детей (состояние средней степени тяжести, угрозы жизни нет), которые были госпитализированы 9-10 сентября, и 78 человек находятся на амбулаторном лечении (состояние легкой степени тяжести). Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", – говорится в утренней сводке.

Как сообщалось, в одной из школ Хмельницкого зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции. Среди заболевших – ученики 1-4 классов, которые питались в школьной столовой. По состоянию на 17:00 9 сентября 2021 года было известно о 85 отравившихся (из них 84 –дети), в Хмельницкую инфекционную больницу в состоянии средней тяжести были госпитализированы 11 человек (в том числе 1 взрослый).

11 сентября количество пострадавших увеличилось до 92 человек.

В подразделения полиции обратились 39 родителей. На данный момент следователи устанавливают состояние здоровья других детей. По факту массового отравления начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний) УК Украины. В рамках расследования назначен ряд экспертиз.

Учебное заведение пока перешло на дистанционную форму обучения. Работа пищеблока приостановлена.

У работников заведения, работа которых связана с приготовлением и раздачей пищи, взяли необходимые анализы. Также эксперты взяли пробы пищи и продуктов. Первые выводы экспертов будут через несколько дней.

Теги: #дети #хмельницкий #отравление
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