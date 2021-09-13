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07:04 13.09.2021

Израиль нанес удары по целям в секторе Газа

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Израиль нанес удары по целям в секторе Газа

Армия обороны Израиля нанесла удары по целям в секторе Газа рано утром в понедельник в ответ на ракетный обстрел в воскресенье.

"Террористы в Газе обстреливали Израиль ракетами три ночи подряд, подвергая опасности жизни людей в Газе и Израиле. В ответ мы нанесли удар по четырем соединениям ХАМАСа, используемым для военной подготовки, оружейной мастерской и входу в подземный террористический туннель", - сообщили израильские военные в своем твиттере.

Взрывы были слышны в северной и южной частях сектора Газа, контролируемого ХАМАСом, сообщают в свою очередь палестинские СМИ.

По их данным, была поражена цель в городе Рафах.

В сообщениях также указывалось, что цели вблизи Бейт-Лахии на севере сектора были поражены израильскими истребителями.

Также информационное агентство Шехаб сообщило, что военные Израиля нанесли удары по объекту ХАМАСа вблизи города Хан-Юнис, а также по цели вблизи центрального города Газы Дейр-эль-Балах.

Ранее армия обороны Израиля сообщила, что в приграничных с Газой израильских общинах Киссуфим и Эйн-Хашлоша сработали сирены ракетной тревоги.

Отмечалось, что одна ракета, выпущенная в сторону Израиля, перехвачена системой ПВО "Железный купол".

 

Теги: #газа #удары #израиль
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