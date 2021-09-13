События

06:01 13.09.2021

Вследствие ДТП в Сумской области пострадало трое детей

1 мин читать
Вследствие ДТП в Сумской области пострадало трое детей

В результате ДТП на автодороге "Батурин-Конотоп-Сумы" в пгт Николаевка (Сумская обл.) пострадало трое детей, сообщили в пресс-центре Национальной полиции Сумской области.

"Трое несовершеннолетних детей 12-ти, 10-ти и 4-х лет доставлены в Сумскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в субботу.

"Предварительно установлено, что автомобиль "ВАЗ 2109", под управлением 32-летнего мужчины, выехал на встречную полосу без включенного света фар, в результате чего совершил столкновение с грузовым автомобилем "МАН". Оба авто получили значительные механические повреждения", - указано в сообщении.

Травмы различной тяжести получили водитель и пассажиры автомобиля "ВАЗ".

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Теги: #пострадавшие #сумская_область #дтп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:02 13.09.2021
В Киеве пьяный водитель спровоцировал ДТП с автомобилем полиции, патрульные госпитализированы

В Киеве пьяный водитель спровоцировал ДТП с автомобилем полиции, патрульные госпитализированы

22:02 12.09.2021
В Киеве пьяный водитель стал причиной масштабного ДТП с участием восьми автомобилей, пять человек госпитализированы

В Киеве пьяный водитель стал причиной масштабного ДТП с участием восьми автомобилей, пять человек госпитализированы

07:44 08.09.2021
Семь человек пострадало при пожаре в общежитии Уманского нацуниверситета садоводства

Семь человек пострадало при пожаре в общежитии Уманского нацуниверситета садоводства

20:41 07.09.2021
Полиция открыла дело по факту ДТП с участием мэра Вознесенска

Полиция открыла дело по факту ДТП с участием мэра Вознесенска

18:00 07.09.2021
Состояние 7 украинцев, попавших в ДТП в Польше, средней тяжести – консульство

Состояние 7 украинцев, попавших в ДТП в Польше, средней тяжести – консульство

12:42 07.09.2021
Семь украинцев пострадали в ДТП в Польше

Семь украинцев пострадали в ДТП в Польше

12:07 07.09.2021
Трухин заявил, что не имеет отношения к удалению новостей о ДТП с его вероятным участием

Трухин заявил, что не имеет отношения к удалению новостей о ДТП с его вероятным участием

21:30 06.09.2021
Арахамия о ДТП с вероятным участием Трухина: Пускай это будет полностью объективное расследование

Арахамия о ДТП с вероятным участием Трухина: Пускай это будет полностью объективное расследование

10:09 04.09.2021
В Житомирской области автобус, следовавший из Польши в Мариуполь, столкнулся с автовозом: один человек погиб, 11 травмированы

В Житомирской области автобус, следовавший из Польши в Мариуполь, столкнулся с автовозом: один человек погиб, 11 травмированы

18:05 03.09.2021
Во Львовской области грузовик въехал в магазин: трое погибщих

Во Львовской области грузовик въехал в магазин: трое погибщих

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе трижды обстреляли позиции ВСУ, погиб украинский военный

На теле умершего судьи Виталия Писанца не обнаружено следов насильственной смерти – источник

На Киевщине нашли мертвым судью Печерского райсуда Киева Виталия Писанца

В Украине за сутки зафиксированы 2196 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 499 человек, 22 умерли

Двое военнослужащих погибло, 9 ранены, один травмирован за сутки на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

КНДР провела испытания ракет большой дальности нового типа - СМИ

Байден поддержал вступление Украины в НАТО - Зеленский

В Вене пройдет встреча Совета управляющих МАГАТЭ

В России под Иркутском упал самолет L-410: пострадало 12 человек, четверо погибли

Глава МИД Катара провел в Кабуле встречу с членами правительства талибов

Видео с лидером "Аль-Каиды" появилось в интернете в день 20-летия терактов 11 сентября

Кличко надеется, что не будет необходимости вводить локдаун в Киеве

В ближайшее время "Дия" будет уведомлять пользователей о том какой банк и для чего проверяет их кредитную историю - Федоров

"Белым" хакерам пока не удалось выявить уязвимости в "Дие" - Федоров

Офис Генпрокурора взял под контроль расследование смерти судьи Печерского райсуда Киева

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА