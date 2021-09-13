События

04:08 13.09.2021

Байден поддержал вступление Украины в НАТО - Зеленский

2 мин читать
Байден поддержал вступление Украины в НАТО - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе прошедшей встречи с американским лидером Джо Байденом обсудил перспективы вступления Украины в НАТО.

"Я спросил Байдена о членстве Украины в НАТО (...). Он ответил, не все слова могут быть точными: "Я думаю, вы должны быть там, но это не только мое решение", - заявил Зеленский в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что обсуждению этого вопроса они посвятили 20-30 минут.

При этом Зеленский заявил Байдену о том, что "благодаря вашему решению этот путь (в НАТО) будет короче, более прозрачным (...) для нас, для Украины".

Зеленский также считает, что сравнивать Украину и Афганистан с точки зрения американской помощи некорректно.

"Я думаю, мы не можем сравнивать Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан", - отметил он.

Глава Украины считает, что за 4-5-7 дней нельзя захватить такую большую страну как Украина.

Он отметил, что у России одна из самых мощных армий в мире. При этом Украина, насколько возможно, независима от любой другой экономики.

Зеленский считает, что речи об "уходе" США из Украины не идет и заявил, что Вашингтону, наоборот, следует наращивать свое присутствие.

Как сообщалось, Зеленский посетил США с официальным визитом с 31 августа по 1 сентября.

1 сентября у него состоялась встреча с Байденом в Белом доме.

Теги: #сша #зеленский #нато_україна #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:19 12.09.2021
Зеленский готов встретиться с Путиным и обсудить оккупацию Крыма – пресс-секретарь

Зеленский готов встретиться с Путиным и обсудить оккупацию Крыма – пресс-секретарь

10:31 12.09.2021
Зеленский поздравил украинских танкистов и работников танкостроительной отрасли с профессиональным праздником

Зеленский поздравил украинских танкистов и работников танкостроительной отрасли с профессиональным праздником

00:27 12.09.2021
Зеленский: Я уверен, что Украина заслуживает стать хозяйкой Олимпийских игр

Зеленский: Я уверен, что Украина заслуживает стать хозяйкой Олимпийских игр

22:51 11.09.2021
Зеленский в День украинского кино поставил правительству ряд задач по развитию кинематографии в Украине

Зеленский в День украинского кино поставил правительству ряд задач по развитию кинематографии в Украине

21:24 11.09.2021
Зеленский подписал указы о присвоении госнаград и почетных званий по случаю Дня физической культуры и спорта и создания НОК Украины

Зеленский подписал указы о присвоении госнаград и почетных званий по случаю Дня физической культуры и спорта и создания НОК Украины

21:07 11.09.2021
В США почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

В США почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

18:24 11.09.2021
Зеленский обсудит с главой МОК возможность проведения Олимпиады в Украине

Зеленский обсудит с главой МОК возможность проведения Олимпиады в Украине

18:04 11.09.2021
Спортивные урбан-парки появятся во всех областных центрах Украины в 2023-2024 гг. - Зеленский

Спортивные урбан-парки появятся во всех областных центрах Украины в 2023-2024 гг. - Зеленский

16:16 11.09.2021
Церемония в память жертв терактов 11 сентября 2001 года проходит в Нью-Йорке

Церемония в память жертв терактов 11 сентября 2001 года проходит в Нью-Йорке

14:21 11.09.2021
Президент Эстонии: я хочу, чтобы Украина стала членом ЕС, но при условии выполнения Копенгагенских критериев

Президент Эстонии: я хочу, чтобы Украина стала членом ЕС, но при условии выполнения Копенгагенских критериев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе трижды обстреляли позиции ВСУ, погиб украинский военный

На теле умершего судьи Виталия Писанца не обнаружено следов насильственной смерти – источник

На Киевщине нашли мертвым судью Печерского райсуда Киева Виталия Писанца

В Украине за сутки зафиксированы 2196 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 499 человек, 22 умерли

Двое военнослужащих погибло, 9 ранены, один травмирован за сутки на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

В Вене пройдет встреча Совета управляющих МАГАТЭ

В России под Иркутском упал самолет L-410: пострадало 12 человек, четверо погибли

В Киеве пьяный водитель спровоцировал ДТП с автомобилем полиции, патрульные госпитализированы

Глава МИД Катара провел в Кабуле встречу с членами правительства талибов

Видео с лидером "Аль-Каиды" появилось в интернете в день 20-летия терактов 11 сентября

В Киеве пьяный водитель стал причиной масштабного ДТП с участием восьми автомобилей, пять человек госпитализированы

Кличко надеется, что не будет необходимости вводить локдаун в Киеве

В ближайшее время "Дия" будет уведомлять пользователей о том какой банк и для чего проверяет их кредитную историю - Федоров

"Белым" хакерам пока не удалось выявить уязвимости в "Дие" - Федоров

Офис Генпрокурора взял под контроль расследование смерти судьи Печерского райсуда Киева

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА