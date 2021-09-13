В России под Иркутском упал самолет L-410: пострадало 12 человек, четверо погибли

В России в Иркутской области упал самолет L-410, пострадало 12 человек, четверо погибли, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"По уточненной информации 12 человек пострадали и, к сожалению, 4 человека погибли", - сказали в ведомстве.

Среди погибших - командир воздушного судна.

Отмечается, что все пострадавшие переданы сотрудникам скорой медицинской помощи.

Также завершилась работа по освобождению людей, оставшихся зажатыми в корпусе воздушного судна. На месте аварии задействовано более 70 человек и 20 единиц техники.

В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы считают, что инцидент произошел из-за отказа техники.

Как сообщается, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта.

Самолет L-410, на борту которого находились 16 человек, упал в Иркутской области в ходе повторного захода на посадку. Самолёт был обнаружен в 4 километрах от взлетно-посадочной полосы.

Авиалайнер летел из Иркутска в Казачинск. Когда транспорт заходил на посадку со второго раза вечером в воскресенье, он пропал с радаров. Отмечается, что в зоне посадки был туман.