В Киеве пьяный водитель спровоцировал ДТП с автомобилем полиции, патрульные госпитализированы

В Киеве нетрезвый водитель спровоцировал ДТП с полицейским патрульным автомобилем, есть травмированные, сообщила патрульная полиция Киева на Телеграм канале в воскресенье.

"Происшествие случилось около 4 утра на бульваре Леси Украинки. Патрульные остановились на светофоре, ждали зеленый сигнал, когда почувствовали мощный удар в заднюю часть служебного Toyota", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инспекторов, которые находились в автомобиле, госпитализировали медики.

Как сообщается, автомобилем Audi, совершивший наезд на служебный транспорт, управлял водитель с явными признаками алкогольного опьянения. У него в крови нашли 2,67 промилле алкоголя, что более чем в 13 раз превышает допустимый уровень.