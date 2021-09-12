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23:01 12.09.2021

Видео с лидером "Аль-Каиды" появилось в интернете в день 20-летия терактов 11 сентября

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Видео с лидером "Аль-Каиды" появилось в интернете в день 20-летия терактов 11 сентября

Видеозапись с обращением лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири распространили в интернете в 20-летнюю годовщину терактов 11 сентября, унесших жизни 2977 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на западные СМИ, отслеживающих публикации о террористах.

Видеозапись выпустили накануне, на ней главарь боевиков говорит о том, что "Иерусалим никогда не будет еврейским" и восхваляет атаки группировки, в том числе и в Сирии в январе этого года.

СМИ отмечают, что он упомянул вывод иностранных войск из Афганистана, но не касался темы захвата "Талибаном" территории этой страны. Это может свидетельствовать о том, что видео было записано гораздо раньше, чем было распространено. В пользу этой версии СМИ также указывают на то, что главарь боевиков, говоря о выводе войск, мог иметь в виду подписанное талибами и США соглашение в феврале 2019 года.

В конце 2020 года появилась информация о том, что аз-Завахири может быть мертв, но подтверждения этой информации не последовало. С тех пор видеозапись, распространенная накануне, стала первым его "появлением" в интернет-пространстве.

Египтянин аз-Завахри стал лидером "Аль-Каиды" после ликвидации Усамы бен Ладена в Абботтабаде в Пакистане в 2011 году силами США.

Теги: #группировка #террорист #мир
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