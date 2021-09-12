В Киеве пьяный водитель стал причиной масштабного ДТП с участием восьми автомобилей, пять человек госпитализированы

В Киеве нетрезвый водитель стал причиной масштабного ДТП с участием восьми автомобилей, в результате которого госпитализировано пять человек, среди них один ребенок, сообщила пресс-служба Национальной полиции столицы.

"Предварительно правоохранители установили, что водитель автомобиля "Хонда Аккорд", двигаясь в направлении города Обухов, совершил столкновение с попутным автомобилем "Киа". После чего указанные транспортные средства выехали во встречном направлении. В результате эти два авто столкнулись с автомобилями "Джип", "Шкода", "Хюндай", "Хонда" и двумя "Фольксваген", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел на Столичном шоссе.

Вследствие ДТП пятерых пострадавших, среди которых 11-летний ребенок, госпитализировано в больницу.

Полицейские установили, что содержание алкоголя в крови водителя автомобиля "Хонда Аккорд" составляло 1,7 промилле.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения). Статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.