Кличко надеется, что не будет необходимости вводить локдаун в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко надеется, что не будет необходимости вводить новый локдаун в столице.

"Что касается возможного входа Киева в локдаун, то мы надеемся, что мы не войдем в жесткие ограничения. Но тем не менее, изучаем и готовимся к какому либо развитию событий", - сказал Кличко в "Подробностях недели" на телеканале "Интер" в воскресенье вечером.

В то же время, он подчеркнул, что все будет зависит от хода вакцинации, а также от соблюдения противоэпидемиологических норм.

Мэр отметил, что Киев показывает лучшие результаты по вакцинации от коронавируса по сравнению с другими городами.