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07:00 13.09.2021

13 сентября: Какой сегодня праздник

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13 сентября: Какой сегодня праздник

Православная церковь сегодня празднует Положение Пояса Пресвятой Богородицы, драгоценной христианской реликвии.

В народе 13 сентября называли Клюквенным вече, поскольку считали, что именно сейчас журавли собираются у болот, на лугах и решают, как и куда им отправиться на зимовку.

Сегодня собирают урожай свеклы, картофеля, моркови, клюквы.

Кстати, интересно, что клюкву нельзя было собирать ранее 13 сентября – это, по приметам, могло навлечь беду на человека.

Интересно, что первым за ягодами в этот день отправляли человека, который родился 13 сентября – считали, что он знает дорогу, где растет много клюквы.

Приметы:

Если журавли летят не спеша, между собой "разговаривают", осень будет теплой.

Журавли на юг летят не клином, а в одиночку - следующий год будет неурожайным.

Услышать журавлиный крик – к дождю.

Рябину в этот день собирали, чтобы птиц не беспокоить.

Новолуние – к богатому урожаю клюквы.

Собранные на Киприана ягоды клюквы нужно зашить в небольшой мешочек с синей ткани и везде носить с собой. Тогда удача будет вас во всем сопровождать.

Увидеть во сне клюкву – к сплетням и слез.

Запреты:

Нельзя гадать и смотреть через левое плечо в моменты страха и тревоги

Именины: Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Мирон, Михаил.

Теги: #традиции #праздник_сегодня #именины #запреты
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