13 сентября: Какой сегодня праздник
Православная церковь сегодня празднует Положение Пояса Пресвятой Богородицы, драгоценной христианской реликвии.
В народе 13 сентября называли Клюквенным вече, поскольку считали, что именно сейчас журавли собираются у болот, на лугах и решают, как и куда им отправиться на зимовку.
Сегодня собирают урожай свеклы, картофеля, моркови, клюквы.
Кстати, интересно, что клюкву нельзя было собирать ранее 13 сентября – это, по приметам, могло навлечь беду на человека.
Интересно, что первым за ягодами в этот день отправляли человека, который родился 13 сентября – считали, что он знает дорогу, где растет много клюквы.
Приметы:
Если журавли летят не спеша, между собой "разговаривают", осень будет теплой.
Журавли на юг летят не клином, а в одиночку - следующий год будет неурожайным.
Услышать журавлиный крик – к дождю.
Рябину в этот день собирали, чтобы птиц не беспокоить.
Новолуние – к богатому урожаю клюквы.
Собранные на Киприана ягоды клюквы нужно зашить в небольшой мешочек с синей ткани и везде носить с собой. Тогда удача будет вас во всем сопровождать.
Увидеть во сне клюкву – к сплетням и слез.
Запреты:
Нельзя гадать и смотреть через левое плечо в моменты страха и тревоги
Именины: Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Мирон, Михаил.