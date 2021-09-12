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20:14 12.09.2021

Офис Генпрокурора взял под контроль расследование смерти судьи Печерского райсуда Киева

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Офис Генпрокурора взял под контроль расследование смерти судьи Печерского райсуда Киева

Офис Генерального прокурора Украины взял под контроль ход расследования смерти судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца, сообщила пресс-служба ведомства в воскресенье.

"Сейчас продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия и назначено комплекс экспертиз", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, событие произошло 11 сентября в с. Погребы (Киевская область).

Как сообщалось, судью Печерского районного суда города Киева Виталия Писанца нашли мертвым в селе Погребы. По факту смерти судьи правоохранители уже открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Досудебное расследование осуществляется следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Киеве.

Виталий Писанец был судьей Свердловского горсуда Луганской области с 1998 по 2011 годы, а с 2011 по 2015 годы работал председателем указанного суда. В 2015 году указом президента Украины Писанец был переведен в Печерский райсуд Киева. В столичном суде Писанец, среди прочего, был следственным судьей дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Киевская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту смерти судьи Печерского районного суда г.. Киева (ч.1 ст.115 УК Украины).

Теги: #гибель #судья #киевская_обл
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