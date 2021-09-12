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19:48 12.09.2021

Беларусь планирует закупку российского вооружения более чем на $1 млрд - Лукашенко

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Беларусь планирует закупку российского вооружения более чем на $1 млрд - Лукашенко

Беларусь планирует закупить у России вооружений более чем на $1 млрд, заявил президент республики Александр Лукашенко журналистам, посещая военные учения "Запад-2021".

"Президент рассказал, что на переговорах в Кремле вопросам обороны и безопасности уделили много внимания. В том числе обсуждались перспективы поставок комплексов C-400", - говорится в сообщении госагентства БЕЛТА.

1 сентября Лукашенко заявил, что Россия в ближайшее время поставит Белоруссии десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, С-400.

По словам президента, речь идёт о самом современном оборудовании. "Мы дооснастимся. Если мы увидим на учениях ("Запад-2021" - ИФ), что нам нужно что-то еще, значит, мы купим у Российской Федерации и поставим на вооружение", - добавил Лукашенко.

9 августа Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в покупке российской зенитной ракетной системы С-400 и рассчитывает на положительное решение руководства России.

"С-400 у нас вызывает большой интерес, и я уверен, что мы эти комплексы получим", - добавил он.

 

Теги: #закупка #вооружение #россия #беларусь
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