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17:21 12.09.2021

Российские наемники на Донбассе трижды обстреляли позиции ВСУ, погиб украинский военный

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Российские наемники на Донбассе трижды обстреляли позиции ВСУ, погиб украинский военный

В течение суток, 12 сентября, российские наемники на Донбассе три раза нарушили условия режима прекращения огня, открывая по позициям украинской армии огонь из гранатометов, стрелкового оружия и противотанковых ракетных комплексов.

Как сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил в воскресенье, в результате обстрелов боевиков один военнослужащий ВСУ погиб.

"С начала текущих суток зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Вблизи Нью-Йорка противник обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов. В направлении Невельского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из стрелкового оружия. В районе населенного пункта Верхнеторецкое российские оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс. В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении штаба.

На обстрелы российских наемников украинские военнослужащие открывали ответный огонь.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК… Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - резюмируют в штабе ООС.

Теги: #оос #ситуация
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