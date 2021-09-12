События

16:22 12.09.2021

Астронавты на МКС вышли в открытый космос для проведения монтажных работ

1 мин читать
Астронавты на МКС вышли в открытый космос для проведения монтажных работ

Европейский и японский астронавты в воскресенье вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения на ее поверхности монтажных работ, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Выход начался в 08:20 по времени Восточного побережья США из модуля Quest. Предполагается, что он продлится около 6,5 часов.

Астронавтам Европейского космического агентства (ESA) Томасу Песке и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ предстоит установить на опорном сегменте P4 фермы МКС оборудование для крепления новой пары более мощных солнечных панелей IROSA, которая в 2022 году будет доставлена на станцию грузовым космическим кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX.

Первая пара панелей IROSA была установлена и развернута в ходе трех выходов астронавтов в космический вакуум в июне. Всего к МКС будет добавлено три пары новых панелей.

Новые панели позволят генерировать больше электроэнергии для обеспечения функционирования станции. Они устанавливаются рядом с восемью старыми, что повысит мощность энергосистемы станции до 215 киловатт.

Как отмечает NASA, нынешние восемь солнечных панелей МКС функционируют пока нормально, однако они постепенно деградируют, поскольку их срок службы был рассчитан на 15 лет. Самая первая пара панелей была развернута на станции более 20 лет назад.

 

Теги: #мкс #nasa
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:22 05.09.2021
Вертолет-дрон совершил очередной успешный полет на Марсе

Вертолет-дрон совершил очередной успешный полет на Марсе

17:58 04.09.2021
Вертолет-дрон совершит 13-й полет на Марсе - NASA

Вертолет-дрон совершит 13-й полет на Марсе - NASA

12:31 29.08.2021
Корабль Cargo Dragon вышел на орбиту, взял курс на МКС

Корабль Cargo Dragon вышел на орбиту, взял курс на МКС

11:52 29.08.2021
К МКС стартовал американский грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX

К МКС стартовал американский грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX

15:49 17.08.2021
Вертолет-дрон совершил очередной успешный полет на Марсе - NASA

Вертолет-дрон совершил очередной успешный полет на Марсе - NASA

07:43 11.08.2021
Американский грузовой космический корабль Cygnus вышел на орбиту Земли

Американский грузовой космический корабль Cygnus вышел на орбиту Земли

19:02 10.08.2021
NASA переносит полет на Луну из-за неготовности скафандров

NASA переносит полет на Луну из-за неготовности скафандров

20:30 02.08.2021
Космический корабль Starliner компании Boeing вывезен на стартовую площадку накануне запуска

Космический корабль Starliner компании Boeing вывезен на стартовую площадку накануне запуска

09:28 31.07.2021
В отсеке с утечкой воздуха на МКС упало давление

В отсеке с утечкой воздуха на МКС упало давление

22:37 30.07.2021
Из-за непогоды корабль Starliner с ракетой Atlas 5 увезены со стартовой площадки

Из-за непогоды корабль Starliner с ракетой Atlas 5 увезены со стартовой площадки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе трижды обстреляли позиции ВСУ, погиб украинский военный

На теле умершего судьи Виталия Писанца не обнаружено следов насильственной смерти – источник

На Киевщине нашли мертвым судью Печерского райсуда Киева Виталия Писанца

В Украине за сутки зафиксированы 2196 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 499 человек, 22 умерли

Двое военнослужащих погибло, 9 ранены, один травмирован за сутки на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

ФБР опубликовало связанный с атаками 11 сентября рассекреченный документ

Российские наемники на Донбассе трижды обстреляли позиции ВСУ, погиб украинский военный

На теле умершего судьи Виталия Писанца не обнаружено следов насильственной смерти – источник

В Харькове прошел KharkivPride

На Киевщине нашли мертвым судью Печерского райсуда Киева Виталия Писанца

В Украине ожидается неустойчивая погода, местами туман, дожди и грозы

Папа Римский прибыл в Венгрию и встретится с премьером Орбаном

Украине следует перейти на латиницу, а английский должен стать обязательным для изучения с детсада – Данилов

Зеленский поздравил украинских танкистов и работников танкостроительной отрасли с профессиональным праздником

Под Харьковом микроавтобус съехал в озеро, два человека погибли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА