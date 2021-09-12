На теле умершего судьи Виталия Писанца не обнаружено следов насильственной смерти – источник

На теле умершего судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца не обнаружено следов насильственной смерти, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

Он отметил, что, по предварительным данным, смерть наступила в результате проблемы с сердцем или сосудами.

Произошло это, по информации собеседника агентства, после мероприятия с участием представителей правоохранительных органов, на котором употреблялись спиртные напитки.

Как сообщалось, судью Печерского районного суда Киева Писанца нашли мертвым в селе Погребы (Киевская область). По факту смерти судьи правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Виталий Писанец был судьей Свердловского горсуда Луганской области с 1998 по 2011 годы, а с 2011 по 2015 годы работал председателем указанного суда. В 2015 году указом президента Украины Писанец был переведен в Печерский райсуд Киева. В столичном суде Писанец, среди прочего, был следственным судьей дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.