В Харькове прошел KharkivPride

Марш за права человека KharkivPride, который прошел в воскресенье в Харькове, закончился без происшествий.

"У нас конечная точка сборки - Дом проектов, поскольку в Украине права человека еще в проекте. Но мы уверены, что они уже в повестке. И мы будем следить за этим, будем работать на демократию и права человека в Украине", - сказала одна из организаторов шествия Анна Шарыгина, обращаясь к участникам.

По ее словам, требования KharkivPride - надлежащее расследование преступлений на почве ненависти, равный доступ к государственным институтам и инклюзивное образование без буллинга.

Территория, где формировалась колонна, было окружена правоохранителями. Они с помощью ручного металлоискателя проверяли, нет ли у желающих присоединиться к шествию запрещенных предметов.

Колонна прошла от ст. метро "Госпром" по проспекту Науки до Дома проектов возле ст.метро "Ботанический сад". По обеим сторонам от колонны шли правоохранители и ехали полицейские автобусы, не позволяя посторонним приблизиться к участникам шествия. Движение общественного транспорта на время марша было перекрыто.

В начале марша произошел небольшой инцидент, когда агрессивно настроенный мужчина начал выкрикивать гомофобные лозунги и попытался вырвать радужный флаг. Но правоохранители оттеснили его от колонны.

По оценкам организаторов, в марше приняли участие до 3 тысяч человек.

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