События

12:11 12.09.2021

В Украине ожидается неустойчивая погода, местами туман, дожди и грозы

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В Украине ожидается неустойчивая погода, местами туман, дожди и грозы

В ближайшие сутки погоду западных и северных областей Украины будет определять атмосферный фронт и влажная воздушная масса; на остальной территории удержится сухая и теплая погода.

Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 13 сентября, в Украине без осадков, лишь днем в западных и большинстве северных областей местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром на западе страны местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, на побережье Черного моря до 17°; днем 22-27°, в южных областях до 29°; в Карпатах днем 13-18°, ночью 5-10°.

В Киеве в понедельник без осадков, во второй половине дня местами небольшой кратковременный дождь, гроза; температура ночью 12-14°, днем около 25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 13 сентября самая высокая температура днем (+32,1°) была в 1905 году, самая низкая ночью (+3,0°) в 1893 году.

Во вторник ночью, 14 сентября, в западных и северных областях, днём в Карпатском регионе и в Одесской области местами небольшие дожди, грозы; на остальной территории, а 15 сентября в Украине без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура 14 сентября ночью 9-14°, на юге до 17°, днём в западных и северных областях 19-24°, на остальной территории 23-28°; 15 сентября в западных и северных областях ночью 6-11°, днём 16-21°; на остальной территории ночью 9-14°, днём 20-25°.

В Киеве во вторник переменная облачность. Без осадков, только ночью местами небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14 сентября 12-14°, днем 21-23°; 15 сентября ночью 8-10°, днем 18-20°.

Утром 12 сентября температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 18-22°, в Днепре вблизи Киева - 18°.

Теги: #погода #прогноз
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