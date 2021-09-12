События

11:38 12.09.2021

Папа Римский прибыл в Венгрию и встретится с премьером Орбаном

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Папа Римский прибыл в Венгрию и встретится с премьером Орбаном

Папа Римский Франциск в воскресенье прибыл в Будапешт, где отслужит мессу и проведет встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщают европейские СМИ.

Ожидается, что встреча премьера Венгрии и Папы Римского продлится около получаса, на ней также будет присутствовать президент страны Янош Адер. Встреча пройдет в музее изобразительного искусства Будапешта.

Во время своего пребывания в Венгрии, Папа Римский также встретится с епископами и с верующими в различных христианских общинах, а также с представителями венгерской еврейской общины.

Мессу он отслужит на Площади Героев, завершая визит в Венгрию. Около 75 тыс. человек зарегистрировались на мессу, громкоговорители будут расставлены на бульварах, чтобы те, кто не попал на площадь, смогли бы ее услышать.

В Венгрии понтифик пробудет несколько часов, а затем направится в Словакию, где пробудет более двух дней.

Теги: #венгрия #поездка #папа_римский
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