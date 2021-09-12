Зеленский поздравил украинских танкистов и работников танкостроительной отрасли с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов-танкистов, ветеранов танковых войск и работников танкостроительной отрасли Украины с профессиональным праздником.

"Поздравляю вас с Днем танкистов - профессиональным праздником воинов, которые уверенно и мастерски применяют грозную и мощную боевую технику, изготовленную украинскими оружейниками. Благодаря профессионализму и высокому уровню подготовки военнослужащих-танкистов, их организованности, слаживанию, уверенности в своих силах этот славный род войск является крепким бронированным кулаком украинского войска, способным остановить и сломать сопротивление любого врага", – сказано в поздравлении на сайте главы государства в воскресенье утром.

Зеленский отметил героизм танкистов на Донбассе и благодарность перед погибшими "за мирное будущее Украины".

Президент Украины поблагодарил личный состав и ветеранов танковых войск за верность военной присяге, отвагу, добросовестное выполнение конституционного долга, обнаруженные во время защиты территориальной целостности Украины.

"Выражаю благодарность за самоотверженный труд ученым, конструкторам, инженерам и работникам украинской танкостроительной отрасли. Мы по праву гордимся вашими достижениями в создании самых современных боевых машин", – говорится в поздравлении.

Зеленский выразил уверенность, что украинские танкисты и в дальнейшем надежно будут защищать свободу и независимость Украины.

"Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и новых свершений в благородном деле служения Родине. Слава украинским танкистам! Слава Украине!", – поздравил глава государства.