В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 74 тыс. человек

За минувшие сутки иммунизировано 74 444 человека, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

"74 444 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 11 сентября 2021 года. Одну дозу получили 29 170 человек, полностью иммунизированы – 45 274 человека", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работало 579 мобильных бригад, 1 722 пункта прививки, 383 центра вакцинации.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 5 889 812 человек, из них получили одну дозу – 5 889 810 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 775 986 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 10 665 796 прививок", - подытожили в пресс-службе ведомства.