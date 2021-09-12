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09:25 12.09.2021

Аэропорт столицы Иракского Курдистана подвергся атаке беспилотников

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Аэропорт столицы Иракского Курдистана подвергся атаке беспилотников

Начиненные взрывчаткой беспилотники атаковали в субботу международный аэропорт Эрбиля - столицы Иракского Курдистана, сообщают СМИ со ссылками на местные службы безопасности.

По данным источников, жертв и пострадавших нет. Свидетели сообщают, что слышали, по меньшей мере, шесть взрывов.

В районе аэропорта Эрбиля дислоцированы американские войска. Он за последний год несколько раз подвергался нападению.

Официальные американские представители обвиняют в атаках на аэропорт иракских ополченцев, пользующихся поддержкой Ирана, и добивающихся вывода из страны всех иностранных войск.

Войска возглавляемой США международной коалиции по договоренности с властями Ирака находятся в стране для оказания помощи местным силам безопасности в борьбе с остатками террористической группировки "Исламское государство".

Теги: #ирак #атака #курдистан #аэропорт
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