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09:00 12.09.2021

Энергоблок №5 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме

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Энергоблок №5 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме

Запорожская атомная электростанция (АЭС) 11 сентября 2021 в 21.58 подключила пятый блок к энергосистеме страны после завершения работ по замене трансформатора тока.

В настоящее время в работе находятся 4 энергоблока Запорожской АЭС. На энергоблоке №2 идет 12 сутки планового среднего ремонта, а на энергоблоке №4 идет 22 сутки планового среднего ремонта.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.

Теги: #блок #заэс #подключение
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