События

08:15 12.09.2021

В Украине за сутки зафиксированы 2196 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 499 человек, 22 умерли

1 мин читать
В Украине за сутки зафиксированы 2196 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 499 человек, 22 умерли

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 2 196 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 499 человек, 22 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 11 сентября 2021 в Украине зафиксировано 2196 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 236, медработников - 35). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 257 человек; летальных случаев - 22; выздоровели - 499 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 11 сентября зафиксировано 3 869 новых случаев заболевания СOVID-19, 10 сентября сообщалось о 3 615 новых инфицированных коронавирусом, 9 сентября зафиксировано 3 663 новых случаев заболевания, 8 сентября зафиксировано 2 772 новых случая заболевания СOVID-19, 7 сентября 2021 сообщалось о 2 197 новых инфицированных, 6 сентября зафиксировано 773 новых случаев заболевания СOVID-19, 5 сен зтября зафиксировано 1379 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 сентября зафиксировано 2 614 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 сентября сообщалось о 2 693 новых случаев заболевания.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 316 619 человек, выздоровело 2 221 110 человека, летальных случаев - 54 342.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (193), Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:32 12.09.2021
В Китае выявлен новый очаг COVID-19 - Госкомздрав КНР

В Китае выявлен новый очаг COVID-19 - Госкомздрав КНР

23:32 11.09.2021
Во Франции продолжились выступления противников "санитарных паспортов", на улицы вышло более 120 тыс. человек - ТВ

Во Франции продолжились выступления противников "санитарных паспортов", на улицы вышло более 120 тыс. человек - ТВ

08:47 11.09.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 183 тыс. человек – Минздрав

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 183 тыс. человек – Минздрав

08:16 11.09.2021
В Украине за сутки зафиксировано 3869 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 1738 человек, 69 умерли

В Украине за сутки зафиксировано 3869 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 1738 человек, 69 умерли

19:31 10.09.2021
Разумков сообщил, что заразился коронавирусом

Разумков сообщил, что заразился коронавирусом

17:14 10.09.2021
Иностранным туристам с коронавирусом в Египте предоставят бесплатное лечение

Иностранным туристам с коронавирусом в Египте предоставят бесплатное лечение

14:06 10.09.2021
"Желтую" зону в Украине можно будет ввести после утверждения изменений в постановление об адаптивном карантине - министр

"Желтую" зону в Украине можно будет ввести после утверждения изменений в постановление об адаптивном карантине - министр

08:42 10.09.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 170 тыс. человек

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 170 тыс. человек

08:17 10.09.2021
В Украине за сутки зафиксированы 3615 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 1310 человек, 76 умерли

В Украине за сутки зафиксированы 3615 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 1310 человек, 76 умерли

06:07 10.09.2021
Байден объявил требования вакцинации против COVID-19, которые затронут около 100 млн американцев

Байден объявил требования вакцинации против COVID-19, которые затронут около 100 млн американцев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Двое военнослужащих погибло, 9 ранены, один травмирован за сутки на Донбассе

Российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, число раненых украинских военных увеличилось до восьми

Количество детей, отравившихся в школе в Хмельницком, выросло до 92

Секретарь СНБО видит двух-трех олигархов в аграрной сфере Украины

РФ уже начала использовать "Северный поток-2" как оружие против Украины - Ермак

ПОСЛЕДНЕЕ

Таран поздравил украинских танкистов с профессиональным праздником

В инфекционной больнице Хмельницкого остаются 15 человек, отравившихся в учебном заведении

Двое военнослужащих погибло, 9 ранены, один травмирован за сутки на Донбассе

Глава МИД Франции обвинил талибов во лжи и заявил, что Париж отказывается иметь какие-либо отношения с их правительством

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

12 сентября: Какой сегодня праздник

В воскресенье в Киеве состоится пробег "Киевская Десятка – 2021", ограничат движение на нескольких улицах столицы

Зеленский обсудил с главой МОК возможность проведения Олимпиады в Украине

Фильм "Цензорка" совместного производства Украины, Словакии и Чехии стал призером Венецианского кинофестиваля

Французский фильм "Событие" стал обладателем "Золотого льва"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА