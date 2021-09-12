В Украине за сутки зафиксированы 2196 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 499 человек, 22 умерли

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 2 196 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 499 человек, 22 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 11 сентября 2021 в Украине зафиксировано 2196 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 236, медработников - 35). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 257 человек; летальных случаев - 22; выздоровели - 499 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 11 сентября зафиксировано 3 869 новых случаев заболевания СOVID-19, 10 сентября сообщалось о 3 615 новых инфицированных коронавирусом, 9 сентября зафиксировано 3 663 новых случаев заболевания, 8 сентября зафиксировано 2 772 новых случая заболевания СOVID-19, 7 сентября 2021 сообщалось о 2 197 новых инфицированных, 6 сентября зафиксировано 773 новых случаев заболевания СOVID-19, 5 сен зтября зафиксировано 1379 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 сентября зафиксировано 2 614 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 сентября сообщалось о 2 693 новых случаев заболевания.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 316 619 человек, выздоровело 2 221 110 человека, летальных случаев - 54 342.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (193), Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях.