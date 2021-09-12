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07:15 12.09.2021

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

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Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля в ночь на воскресенье нанесла удар по инфраструктурным объектам ХАМАС в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба в твиттере.

"В ответ на сегодняшний ракетный обстрел мы нанесли удар по подземной инфраструктуре ХАМАС в Газе", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается: "террористические организации в Газе продолжают терроризировать израильтян с помощью пусков ракет, организации беспорядков на границе, запусков воздушных шаров со взрывчаткой".

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила о пуске из сектора Газа ракеты в сторону Израиля, она была перехвачена системой ПВО "Железный купол".

Теги: #хамас #газа #удар #израиль
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