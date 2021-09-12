События

06:54 12.09.2021

В воскресенье в Киеве состоится пробег "Киевская Десятка – 2021", ограничат движение на нескольких улицах столицы

1 мин читать
В воскресенье в Киеве состоится пробег "Киевская Десятка – 2021", ограничат движение на нескольких улицах столицы

В воскресенье, 12 сентября, с 8:00 до 12:00 в связи с проведением пробега "Киевская Десятка – 2021" ограничат движение транспорта, сообщили в КГГА

"12 сентября с 8:00 в столице состоится легкоатлетический пробег "Киевская Десятка – 2021", по маршруту которого предусмотрено ограничение движения транспорта", – говорится в сообщении на сайте столичной мэрии в субботу.

По информации патрульной полиции Киева, в связи с проведением спортивного массового мероприятия 12 сентября с 8:00 до 12:00 в городе ограничат движение на: ул. Саксаганского; ул. Победы (в направлении центра).

Также ограничение будет введено на частях улиц, прилегающих к маршруту по ул.: Эспланадной; Шота Руставели; Большой Васильковской; Антоновича; Владимирской; Тарасовской; Паньковской; Льва Толстого; Симона Петлюры; Шолуденко; переулке Политехническом; Академика Янгеля; Гарматной; выездах на проспект с Воздухофлотского путепровода, улицы Вадима Гетьмана и других.

Инициатором проведения забега выступила общественная организация "ТОП РАННЕРЗ".

Как информируют организаторы, в рамках пробега "Киевская Десятка – 2021" предусмотрены забеги на 10 км, скандинавская ходьба на 5 км и детские забеги.

 

Теги: #киев #пробег #ограничение #транспорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:45 11.09.2021
В воскресенье с 4:00 до 12:00 полностью ограничат движение транспорта по Гаванскому мосту в Киеве

В воскресенье с 4:00 до 12:00 полностью ограничат движение транспорта по Гаванскому мосту в Киеве

08:27 11.09.2021
На выходных в Киеве отпразднуют День рождения Андреевского спуска

На выходных в Киеве отпразднуют День рождения Андреевского спуска

22:09 10.09.2021
Зеленский поручил правительству безотлагательно реставрировать костел Св. Николая

Зеленский поручил правительству безотлагательно реставрировать костел Св. Николая

15:57 10.09.2021
В Раде указывают на уступки другим странам при закупке поездов, премьер вновь заверяет в 35% локализации

В Раде указывают на уступки другим странам при закупке поездов, премьер вновь заверяет в 35% локализации

07:18 10.09.2021
В результате пожара в киевском жилом доме погибла женщина, выведены 50 человек, эвакуированы 6 человек

В результате пожара в киевском жилом доме погибла женщина, выведены 50 человек, эвакуированы 6 человек

10:40 09.09.2021
"Укрзализныця" ограничила движение пригородных поездов на направлении Константиновка-Донецк из-за обстрелов

"Укрзализныця" ограничила движение пригородных поездов на направлении Константиновка-Донецк из-за обстрелов

20:55 08.09.2021
"Американ Юниверсити Киев" подписал договор аренды здания Речного вокзала

"Американ Юниверсити Киев" подписал договор аренды здания Речного вокзала

14:02 08.09.2021
В Киеве от COVID-19 полностью вакцинировались 23,27% жителей

В Киеве от COVID-19 полностью вакцинировались 23,27% жителей

10:38 08.09.2021
Аэропорт Ривного получит дополнительно 35 млн грн на реконструкцию

Аэропорт Ривного получит дополнительно 35 млн грн на реконструкцию

17:29 07.09.2021
В Киеве 50% жителей уже вакцинировались от COVID-19 - КГГА

В Киеве 50% жителей уже вакцинировались от COVID-19 - КГГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, число раненых украинских военных увеличилось до восьми

Количество детей, отравившихся в школе в Хмельницком, выросло до 92

Секретарь СНБО видит двух-трех олигархов в аграрной сфере Украины

РФ уже начала использовать "Северный поток-2" как оружие против Украины - Ермак

В Украине за сутки зафиксировано 3869 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 1738 человек, 69 умерли

ПОСЛЕДНЕЕ

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

12 сентября: Какой сегодня праздник

Зеленский обсудил с главой МОК возможность проведения Олимпиады в Украине

В Китае выявлен новый очаг COVID-19 - Госкомздрав КНР

Фильм "Цензорка" совместного производства Украины, Словакии и Чехии стал призером Венецианского кинофестиваля

Французский фильм "Событие" стал обладателем "Золотого льва"

Зеленский: Я уверен, что Украина заслуживает стать хозяйкой Олимпийских игр

Во Франции продолжились выступления противников "санитарных паспортов", на улицы вышло более 120 тыс. человек - ТВ

Зеленский в День украинского кино поставил правительству ряд задач по развитию кинематографии в Украине

Меркель поддержала проект "Северный поток 2", но высказалась за то, чтобы Украина оставалась транзитером газа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА