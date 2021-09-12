В воскресенье в Киеве состоится пробег "Киевская Десятка – 2021", ограничат движение на нескольких улицах столицы

В воскресенье, 12 сентября, с 8:00 до 12:00 в связи с проведением пробега "Киевская Десятка – 2021" ограничат движение транспорта, сообщили в КГГА

"12 сентября с 8:00 в столице состоится легкоатлетический пробег "Киевская Десятка – 2021", по маршруту которого предусмотрено ограничение движения транспорта", – говорится в сообщении на сайте столичной мэрии в субботу.

По информации патрульной полиции Киева, в связи с проведением спортивного массового мероприятия 12 сентября с 8:00 до 12:00 в городе ограничат движение на: ул. Саксаганского; ул. Победы (в направлении центра).

Также ограничение будет введено на частях улиц, прилегающих к маршруту по ул.: Эспланадной; Шота Руставели; Большой Васильковской; Антоновича; Владимирской; Тарасовской; Паньковской; Льва Толстого; Симона Петлюры; Шолуденко; переулке Политехническом; Академика Янгеля; Гарматной; выездах на проспект с Воздухофлотского путепровода, улицы Вадима Гетьмана и других.

Инициатором проведения забега выступила общественная организация "ТОП РАННЕРЗ".

Как информируют организаторы, в рамках пробега "Киевская Десятка – 2021" предусмотрены забеги на 10 км, скандинавская ходьба на 5 км и детские забеги.