События

04:32 12.09.2021

В Китае выявлен новый очаг COVID-19 - Госкомздрав КНР

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В Китае выявлен новый очаг COVID-19 - Госкомздрав КНР

В минувшую субботу в Китае был выявлен новый эпицентр заражения СOVID-19 внутри страны, им стала восточная провинция Фуцзянь, сообщил в воскресенье Госкомитет здравоохранения КНР.

По его данным, в субботу 19 внутренних случаев заражения зафиксированы в городе Путянь и один - в городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь.

Всего за минувшие сутки в стране выявлено 46 новых инфицированных, 26 из них прибыли из-за рубежа.

В августе центром распространения инфекции внутри страны стал город Нанкин провинции Цзянсу, где источником стали рабочие местного аэропорта, занимавшиеся уборкой авиалайнеров, прибывших из-за границы.

С начала пандемии в Китае зафиксировано 95 тыс. 199 случаев СOVID-19, от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 4 тыс. 636 человек.

Теги: #коронавирус #очаг #китай
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