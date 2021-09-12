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00:27 12.09.2021

Зеленский: Я уверен, что Украина заслуживает стать хозяйкой Олимпийских игр

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Зеленский: Я уверен, что Украина заслуживает стать хозяйкой Олимпийских игр

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спорт стал стратегическим направлением государства, а также выразил уверенность в том, что Украина готова провести Олимпиаду.

"В Украине реализуются программы, которые позволят создать надлежащую спортивную инфраструктуру и достойные условия для тренировок и подготовки украинских спортсменов", – сказал глава государства во время праздничных мероприятий по случаю 30-й годовщины создания Национального олимпийского комитета, которое состоялось в Национальном дворце искусств "Украина" в субботу.

Он отметил, что некоторые олимпийские чемпионы, которые получали медали в составе сборной Украины, были вынуждены покинуть родину из-за небрежного отношения государства к спортсменам.

"Я очень хотел это изменить, хотел, чтобы украинские спортсмены чувствовали себя на пьедестале почета всегда, а не три минуты раз в четыре года. Чтобы никто не имел права устраивать им травлю в соцсетях. Чтобы они чувствовали уважение", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что для воспитания будущих украинских чемпионов необходимо создать надлежащие условия. "Поэтому мы начали восстановление спортивной инфраструктуры. Прежде всего - детской. Это очень важно, потому что спорт должны любить с детства", - отметил он.

По словам Зеленского, в Украине предусмотрена реконструкция и строительство 18 спортивных интернатов для детей, а также Спортинтерната для детей-сирот, 100 детско-юношеских спортивных школ, школьных стадионов и бассейнов.

"Мы начали программу "Здоровая Украина", я этой программой горжусь. Она предусматривает постройку 2 тысяч активных парков по Украине, 10 тыс. спортивных площадок, 19 ледовых арен по всей стране. 100 стадионов. 25 спортивных "магнитов", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, программа "Здоровая Украина" предусматривает строительство многофункциональных комплексов в каждом регионе, способных принимать соревнования мирового уровня.

Зеленский напомнил, что он вместе с президентом МОК Томасом Бахом открыл в Киеве урбан-парк. Подобные спортивные площадки будут построены в других городах Украины.

"Мы сделали спорт стратегическим направлением государства", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский также заявил, что мечтает провести Олимпиаду в Украине. "Я уверен, что наша великая держава заслуживает стать хозяйкой Олимпийских игр", - заявил он. Глава государства добавил, что провести Олимпиаду в Украине - это нелегкая задача.

Теги: #олимпиада #зеленский #спорт
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