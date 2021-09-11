Во Франции продолжились выступления противников "санитарных паспортов", на улицы вышло более 120 тыс. человек - ТВ

Около 121 тыс. человек приняли участие в акциях протеста против так называемых "санитарных паспортов", они состоялись в субботу в ряде городов Франции, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на МВД страны.

По его данным, в Париже в манифестациях участвовали до 19 тыс. человек, полиция произвела 96 задержаний. Беспорядки произошли в районе Елисейских полей, пострадали трое правоохранителей.

Телеканал BFM TV напоминает, что противники "санитарных паспортов" выходят на улицы французских городов уже девятую субботу подряд, но число участников этих акций в последние недели постоянно снижается. Согласно данным МВД Франции, в прошлую субботу в протестах приняли участие 140 тыс. человек, недовольных жесткими мерами французских властей в сфере противодействия распространению коронавируса COVID-19, а в предыдущие две недели - 165 тыс. и 175 тыс. человек соответственно.