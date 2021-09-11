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22:51 11.09.2021

Зеленский в День украинского кино поставил правительству ряд задач по развитию кинематографии в Украине

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Зеленский в День украинского кино поставил правительству ряд задач по развитию кинематографии в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 464/2021 "О мерах по содействию развитию кинематографии в Украине".

В частности, согласно документу, правительство должно ускорить разработку законопроекта об Общегосударственной программе развития национальной киноиндустрии и подать его на рассмотрение Верховной Рады.

Также должно быть активизировано предоставления государственной поддержки кинематографии - по закону "О государственной поддержке кинематографии в Украине".

Кабмин должен урегулировать вопрос об освобождении от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке работ и услуг иностранным субъектам кинематографии при производстве ими фильмов на территории Украины для предоставления им господдержки в форме госсубсидии для возврата части осуществленных при производстве фильмов квалифицированных расходов.

Кроме того, функции по формированию и реализации госполитики в сфере кинематографии должны быть консолидированы в едином центральном органе исполнительной власти.

Также правительство должно обеспечить эффективное управление госпредприятиями, осуществляющими деятельность в сфере кинематографии.

Должно активизироваться международное сотрудничество с целью закрепления на мировом кинорынке имиджа Украины как государства с высококонкурентной индустрией кинематографии.

Кроме того, по случаю Дня украинского кино глава государства подписал указ №465/2021, согласно которому за значительный личный вклад в развитие киноискусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство орденом "За заслуги" III степени награжден 17 деятелей киноискусства. Четыре актрисы отмечены орденом княгини Ольги III степени. Трое деятелей кино получили медаль "За труд и доблесть".

Актрисе театра и кино присвоено почетное звание "Народный артист Украины", четырем – "Заслуженный артист Украины". Девять человек получили звание "Заслуженный деятель искусств Украины", пять – "Заслуженный работник культуры Украины".

Теги: #кино #зеленский #звания #кабмин #награды
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