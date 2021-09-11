Зеленский подписал указы о присвоении госнаград и почетных званий по случаю Дня физической культуры и спорта и создания НОК Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 467/2021 "О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня физической культуры и спорта".

Согласно документу, за весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Украине, достижение высоких спортивных результатов и многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность орденом "За заслуги" II степени награжден один человек, еще трое спортсменов получили орден "За заслуги" III степени. Также три человека награждены медалью "За труд и доблесть".

Кроме того, трем деятелям физкультуры и спорта присвоены почетные звания "Заслуженный экономист Украины", "Заслуженный врач Украины" и "Заслуженный юрист Украины", а 26 человек удостоены звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины".

Также, согласно указу президента № 468/2021 по случаю 30-летия создания Национального олимпийского комитета Украины 26 человек награждены орденами и медалями за значительный личный вклад в развитие олимпийского движения в Украине и многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность. Еще семеро получили почетные звания.