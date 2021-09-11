События

21:24 11.09.2021

Зеленский подписал указы о присвоении госнаград и почетных званий по случаю Дня физической культуры и спорта и создания НОК Украины

1 мин читать
Зеленский подписал указы о присвоении госнаград и почетных званий по случаю Дня физической культуры и спорта и создания НОК Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 467/2021 "О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня физической культуры и спорта".

Согласно документу, за весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Украине, достижение высоких спортивных результатов и многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность орденом "За заслуги" II степени награжден один человек, еще трое спортсменов получили орден "За заслуги" III степени. Также три человека награждены медалью "За труд и доблесть".

Кроме того, трем деятелям физкультуры и спорта присвоены почетные звания "Заслуженный экономист Украины", "Заслуженный врач Украины" и "Заслуженный юрист Украины", а 26 человек удостоены звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины".

Также, согласно указу президента № 468/2021 по случаю 30-летия создания Национального олимпийского комитета Украины 26 человек награждены орденами и медалями за значительный личный вклад в развитие олимпийского движения в Украине и многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность. Еще семеро получили почетные звания.

Теги: #зеленский #награды #спортсмены
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:24 11.09.2021
Зеленский обсудит с главой МОК возможность проведения Олимпиады в Украине

Зеленский обсудит с главой МОК возможность проведения Олимпиады в Украине

18:04 11.09.2021
Спортивные урбан-парки появятся во всех областных центрах Украины в 2023-2024 гг. - Зеленский

Спортивные урбан-парки появятся во всех областных центрах Украины в 2023-2024 гг. - Зеленский

13:26 11.09.2021
Украина вместе с американским народом вспоминает жертв трагедии 11 сентября - Зеленский

Украина вместе с американским народом вспоминает жертв трагедии 11 сентября - Зеленский

22:09 10.09.2021
Зеленский поручил правительству безотлагательно реставрировать костел Св. Николая

Зеленский поручил правительству безотлагательно реставрировать костел Св. Николая

21:19 10.09.2021
Зеленский звонил Лукашенко уже после задержания "вагнеровцев" - нардеп Безуглая

Зеленский звонил Лукашенко уже после задержания "вагнеровцев" - нардеп Безуглая

13:45 10.09.2021
Встреча Путина и Зеленского будет сложной со всех точек зрения – Кучма

Встреча Путина и Зеленского будет сложной со всех точек зрения – Кучма

11:57 10.09.2021
Зеленский допускает возможность полномасштабной войны с Россией, но это будет трагической ошибкой Москвы

Зеленский допускает возможность полномасштабной войны с Россией, но это будет трагической ошибкой Москвы

11:49 10.09.2021
Стратегические предприятия должны оставаться в Украине - Зеленский о "Мотор-Сичи"

Стратегические предприятия должны оставаться в Украине - Зеленский о "Мотор-Сичи"

11:29 10.09.2021
Зеленский: без Украины НАТО будет терять, без Украины ЕС будет ослабевать

Зеленский: без Украины НАТО будет терять, без Украины ЕС будет ослабевать

10:41 10.09.2021
Зеленский не ощущает давления со стороны США на экономическое взаимодействие Украины и Китая

Зеленский не ощущает давления со стороны США на экономическое взаимодействие Украины и Китая

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, число раненых украинских военных увеличилось до восьми

Количество детей, отравившихся в школе в Хмельницком, выросло до 92

Секретарь СНБО видит двух-трех олигархов в аграрной сфере Украины

РФ уже начала использовать "Северный поток-2" как оружие против Украины - Ермак

В Украине за сутки зафиксировано 3869 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 1738 человек, 69 умерли

ПОСЛЕДНЕЕ

Меркель поддержала проект "Северный поток 2", но высказалась за то, чтобы Украина оставалась транзитером газа

В США почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

В воскресенье с 4:00 до 12:00 полностью ограничат движение транспорта по Гаванскому мосту в Киеве

Парламентская ВСК в понедельник продолжит рассматривать результаты расследования по делу "вагнеровцев"

Зеленский подписал указ об обеспечении ветеранов и семей погибших защитников Украины жильем

Российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, число раненых украинских военных увеличилось до восьми

ЕСПЧ запросил у РФ информацию о медобследованиях арестованных в Крыму Джелялова и Ахтемова – адвокат

Церемония в память жертв терактов 11 сентября 2001 года проходит в Нью-Йорке

В Украине в ближайшие дни сохранится теплая погода

Президент Эстонии: я хочу, чтобы Украина стала членом ЕС, но при условии выполнения Копенгагенских критериев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА