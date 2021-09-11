В США почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

Памятные церемонии состоялись в субботу в день 20-летней годовщины терактов в США, они прошли в Нью-Йорке, где стояли башни-близнецы Всемирного центра, у здания Пентагона, а также на месте падения самолета в Шенксвилле (штат Пенсильвания).

К 8:30 местного времени (15:30 по Киеву) на место, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра, прибыли президент США Джо Байден с супругой Джилл, бывший американский президент Барак Обама с супругой Мишель и экс-президент США Билл Клинтон с супругой Хиллари - они встретились с родственниками людей, погибших в результате этих терактов.

Кроме них, в церемонии приняли участие бывшие и нынешние представители американских властей и городской администрации Нью-Йорка.

На церемонии огласили имена погибших, кроме того несколько раз объявляли минуту молчания: в 08:46 местного времени, когда первый самолет врезался в северную башню Всемирного торгового центра, 09:09, когда была атакована южная башня, в 09:37, когда был атакован Пентагон, в 09:59, когда рухнула северная башня, в 10:03 в память о пассажирах захваченного лайнера, рухнувшего близ города Шенксвилл (штат Пенсильвания), и в 10:28, когда обрушилась южная башня.

Президент США Джо Байден в обращении к нации по случаю 20-й годовщины терактов, сказал: "11 сентября для нас - это главный урок. Его суть состоит в том, что в самые уязвимые моменты(...) в битве за душу Америки единство - наша величайшая сила".

"Единство не означает, что мы должны верить в одно и то же. Мы должны иметь фундаментальное уважение и веру друг в друга и в эту нацию", - добавил он.

Президент почтил память погибших и раненых, и отметил, что "темные силы человеческой природы - страх и гнев, негодование и насилие" - не смогли подорвать единство Америки.

Джордж Буш-младший, в период президентства которого произошли эти теракты, в обращении на церемонии в Шенксвилле, обратил внимание на угрозу внутреннего раскола в американском обществе: "Мы видим все больше свидетельств того, что угроза нашей стране может исходить не только из-за границы, но и от насилия, растущего внутри. Разница в культуре между жестокими экстремистами из-за рубежа и жестокими экстремистами в стране невелика. И наша обязанность заключается в том, чтобы продолжать противостоять им".

Бывший президент США Дональд Трамп выступил с видеообращением, в котором отдал должное тем, кто первым ответил на произошедшее - полицейским и спасателям, которые, по его словам, провели невероятную работу. При этом он подверг критике нынешнее американское руководство за бесславное завершение войны в Афганистане.

"Печально наблюдать, каким образом на прошлой неделе завершилась война, которая нанесла такой ущерб нашей стране. Потеря 13 великих воинов и ранение многих других (в результате недавних терактов близ кабульского аэропорта) - этого не должно было произойти никогда. Без единого выстрела было захвачено лучшее и передовое военное оборудование на сумму в $85 млрд", - сказал Трамп.

"Этот год 20-летия должен был стать годом победы, гордости и силы, но вместо этого Джо Байден и его неумелая администрация сдались", - отметил он.

Министр обороны США Ллойд Остин, выступая в эфире телеканала CNN после памятной церемонии у здания Пентагона, сказал, что США сейчас чувствуют себя намного безопаснее, нежели 20 лет назад.

"Я думаю, наши возможности значительно возросли по сравнению с тем, какими они были 20 лет назад, я думаю, мы в большей безопасности", - сказал он.

В ночь на воскресенье на месте, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра, в небо поднимутся два световых столба, символизирующие эти башни.

Теракты 11 сентября 2001 года - серия из четырёх скоординированных терактов, совершённых смертниками, которым удалось угнать четыре авиалайнера в США. В результате терактов погибли почти 3 тыс. человек. Теракт совершили члены организации "Аль-Каида".