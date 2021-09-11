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20:45 11.09.2021

В воскресенье с 4:00 до 12:00 полностью ограничат движение транспорта по Гаванскому мосту в Киеве

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В воскресенье с 4:00 до 12:00 полностью ограничат движение транспорта по Гаванскому мосту в Киеве

Движение по Гаванскому мосту в воскресенье, 12 сентября, с 4:00 до 12:00 будет полностью ограничено в связи с проведением съемок фильма, сообщили в КГГА.

"12 сентября с 4:00 до 12:00 полностью ограничат движение транспорта Гаванскому мосту в связи с проведением съемок фильма", – говорится в распоряжении КГГА № 1938.

Кроме того, по информации Департамента транспортной инфраструктуры, на время перекрытия движения транспорта на Гаванском мосту будут внесены изменения в путь следования автобусного маршрута № 114. Движение автобусов будет организовано движение от ул. Милославской до ул. Набережно-Рыбацкой по собственному маршруту, далее - ул. Электриков - ул. Межигорская - ул. Набережно-Луговая - ул. Набережно-Крещатицкая, дальше по собственному маршруту.

В столичной мэрии напомнили, что 12 сентября также ограничат движение рядом улиц в связи с проведением спортивного пробега.

"Призываем киевлян учесть эту информацию и заранее планировать маршруты во время передвижения по городу", – обратились чиновники к жителям и гостям столицы.

Теги: #киев #мост #движение #ограничение
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