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19:53 11.09.2021

Парламентская ВСК в понедельник продолжит рассматривать результаты расследования по делу "вагнеровцев"

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Парламентская ВСК в понедельник продолжит рассматривать результаты расследования по делу "вагнеровцев"

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц против суверенитета Украины в понедельник, 13 сентября, продолжит рассматривать результаты расследования по делу организации специального мероприятия по задержанию 33-х боевиков ЧВК "Вагнер", сообщила ее председатель, заместитель главы парламентского комитета по нацбезопасности Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").

"Перенесли часть вопросов на понедельник: в 12:00 в закрытом режиме заслушиваем двух специалистов, предложенных Романом Костенко (в пятницу член фракции "Голос" Роман Костенко попросил предоставить на ВСК слово разведчикам, которые предположительно принимали участие в спецмероприятии по делу "вагнеровцев" – ИФ), Службу безопасности Украины и Офис генерального прокурора", – написала Безуглая на своей странице в Фейсбуке в субботу.

Она также отметила, что после этого пройдет брифинг для представителей СМИ, а затем ВСК продолжит свою работу в открытом режиме. На этой части заседания, по словам Безуглой, комиссия ознакомиться с презентацией мультимедийных материалов военной разведки и исследования СБУ. Кроме того, члены ВСК намерены начать рассмотрение вопросов о расследовании Иловайской трагедии и касательно переговоров народного депутата фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука с россиянами.

Как сообщалось, 10 сентября ВСК по расследованию противоправных действий представителей госвласти против суверенитета Украины обнародовала часть материалов расследования по делу "вагнеровцев".

29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер".

12 августа того же года Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании "Вагнер", которые "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". "Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации", - сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер": они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где "вагнеровцев" должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

В июне 2021 года президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность главы Офиса президента Андрея Ермака к срыву так называемой операции по захвату "вагнеровцев", назвав идею такой операции "идеей других стран".

Он отметил, что в последний раз он общался с Александром Лукашенко, обсуждая вопрос задержанных вагнеровцев. "Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, предупредил его, сказал, что мы готовы передать полную информацию об этих людях", - сказал президент.

Глава государства добавил, что Лукашенко сказал ему, что "не подведет" и "разберется". "Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло и это был последний наш разговор", - отметил Зеленский.

8 сентября 2021 года на американском телеканале CNN был обнародован материал о якобы помощи ЦРУ США Украине в части организации операции по задержанию 33 боевиков ЧВК "Вагнер". По их данным, украинская сторона получила от США наличные деньги, техническую помощь и консультации ЦРУ во время организации операции.

При этом высокопоставленный американский чиновник заявил CNN, что эти утверждения "ложны".

 

Теги: #вагнеровцы #вск #продолжение
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