12 сентября: Какой сегодня праздник

12 сентября в Украине - День танкиста и День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности. В мире празднуют День памяти жертв фашизма, День защитников в США; День Родины в Германии, День народной революции в Эфиопии. Также сегодня Международный день вязания крючком и День журавля; День семьи в Казахстане; День "Обнимите свою собаку" в США; День кофе в Коста-Рике; День шоколадно-молочного коктейля в США; День дедушек и бабушек в США, Канаде и Эстонии; День отца в Латвии; День видеоигр в США; День женщин-полицейских в США; День экологически устойчивого дома в Австралии; Воздвижение Креста Господня (Хачверац) в Армении; День фьорда в Дании; День поощрения в США; День кино в Иране.

День памяти жертв фашизма —день памяти десятков миллионов людей, погибших в результате гигантского, нечеловеческого эксперимента. Это миллионы солдат, которых фашистские лидеры столкнули друг с другом, но ещё больше — мирных жителей, которые погибали под бомбами, в концлагерях, от болезней и от голода.

В 1962 году было принято решение считать каждое второе воскресенье сентября Международным днём памяти жертв фашизма, основной целью которого является борьба с идеологией возрождения фашизма.

Дата проведения Дня была выбрана не случайно, так как на сентябрь приходятся две связанные со Второй мировой войной даты — день её начала и её полного завершения.

Во второе воскресенье сентября танкисты Украины отмечают свой профессиональный праздник.

День танкиста был учрежден в августе 1997 года Указом Президента в поддержку инициативы ветеранов танковых войск и танкостроителей Украины, учитывая их заслуги в годы Великой Отечественной войны и с целью воспитания воинов-танкистов Вооруженных Сил Украины на лучших традициях предыдущих поколений.

В настоящее время на вооружении танковых частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины имеются боевые танки различных модификаций, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и другое вооружение.

День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности отмечается в Украине ежегодно во второе воскресенье сентября, согласно Указу Президента №302/93 от 12 августа 1993 года. Промышленная добыча нефти в Украине началась еще в 18 веке, и уже в 1909 году в Прикарпатье добывалось 2 миллиона тонн нефти. Газовая промышленность берет свое начало с введения в эксплуатацию Дашавского газового месторождения и строительства первого газопровода Дашава — Стрый в 1924 году.

Интенсивное развитие нефтяной и газовой промышленности связано с открытием в послевоенный период значительных запасов нефти и газа в регионе Днепровско-Донецкой впадины, в Прикарпатье и в Причерноморско-Крымской газоносной области.

С территории Украины начались и первые в мире экспортные поставки природного газа — они начали осуществляться в Польшу с 1945 года. Сейчас Украина владеет сложной трубопроводной транспортной системой, протяженностью почти 37 тыс. км. Через территорию страны проходит ряд важных магистральных трубопроводов стратегического значения, длина которых 4,7 тысяч километров.

12 сентября отмечается "творческий" праздник – Международный день вязания крючком

Существует мнение, что эта техника вязания имеет древнюю историю, но документально подтверждается то, что она появилась и получила распространение только в начале 19 века. При этом популярность вязание крючком завоевало сразу во всех слоях общества. Вязанием увлекались как представители зажиточных слоёв общества, так и бедняки. Впоследствии это увлечение не обошло стороной даже представительниц королевских фамилий.

Впервые же о Международном дне вязания крючком заговорили в интернете в 2007 году, благодаря инициативе одного американского блогера, увлекавшегося изготовлением крючков для вязания. То ли в шутку, то ли всерьёз, но он заявил в своём блоге о проведении международного праздника, посвящённого вязанию крючком. Идея, благодаря популярности техники вязания, была моментально поддержана, и с этого момента каждое 12 сентября многие поклонники вязания крючком начали организовывать всевозможные мероприятия, посвящённые этому интересному для тысяч людей хобби.

В этот день:

1504 — Христофор Колумб в ходе четвертого, последнего, плавания отправился из Америки в Испанию.

1934 — Создан политический союз Латвии, Литвы и Эстонии (Балтийская Антанта).

1958 — Компания Texas Instruments создала первую микросхему.

1991 — В Киеве демонтировали монумент в честь Октябрьской революции на Майдане Незалежности.

Именины: Гавриил, Игнат, Григорий, Даниил, Денис, Иван, Леонид, Александр, Алексей, Павел, Петр, Федор, Елизавета, Евгения.

Православная церковь чтит память Александра, Патриарха Константинопольского, преподобного Александра Свирского и великого князя Александра Невского.

Традиции:

В народе день называли Александр Сытник. По обычаю, приглашали гостей, накрывали богатые столы и угощались досыта. Обязательным блюдом в этот день была ячменная каша на молоке, а также – хлеб, испеченный из муки нового урожая.

Приметы:

Звездная ночь — следующий год будет урожайным.

Ежи роют норы на опушке — к теплой зиме. Если ежи забираются вглубь леса, то зима будет холодной и ветреной.

Теплый вечер — к урожаю озимых.

Сильный звездопад — к голоду, неурожаю и эпидемиям.