Российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, число раненых украинских военных увеличилось до восьми

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток 10 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

Отмечается, что по состоянию на 17:00 количество раненых в результате обстрелов украинских военнослужащих выросло до восьми человек. Состояние здоровья трех военнослужащих - средней тяжести, остальных – удовлетворительное

Противник применял запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм в районе населенного пункта Новогнатовка, а также дважды – в районе Верхнеторецкого. Возле Золотого-4 велся огонь из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Старогнатовки вооруженные формирования РФ применяли станковые противотанковые гранатометы, под Талаковкой – ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

В районе населенного пункта Нью-Йорк противник с помощью беспилотного летательного аппарата сбросил мины калибра 82 мм. Также велся огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, в Донецкой области зафиксированы два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов с пересечением линии разграничения.

Подразделения ОС открывали огонь в ответ.

Как сообщалось, утром 11 сентября в результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, ещё трое военнослужащих получили осколочные ранения.