ЕСПЧ запросил у РФ информацию о медобследованиях арестованных в Крыму Джелялова и Ахтемова – адвокат

Европейский суд по правам человека запросил у России информацию о первом заместителе главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримане Джелялове и Асана Ахтемов, задержанных в Крыму 3 сентября, сообщила адвокат Евгения Закревская.

"Европейский суд по правам человека отреагировал на мое заявление о принятии срочных мер (по правилу 39) для защиты Наримана Джелялова и Асана Ахтемова от пыток и жестокого обращения и об обеспечении доступа к Асану Ахтемову независимого адвоката. Суд запросил дополнительную информацию и документы", - написала Закревская в соцсети Facebook в субботу.

В частности, ЕСПЧ запросил у РФ информацию о медицинском обследовании Джелялова и Ахтемова, официальную реакцию РФ на заявления о пытках, а также информацию о том, имеет ли Асан Ахтемов доступ к адвокату, которого он сам выбрал, возможность конфиденциальных встреч с ним, частоте и условиях встреч.

Российская сторона должна подать запрашиваемую судом информацию до 23 сентября 2021 года.

Как сообщалось, сотрудники ФСБ утром 3 сентября задержали в оккупированном Крыму Эльдара Одаманова, ночью 4 сентября - Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова. Утром 4 сентября после обысков в доме был задержан заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов. Полиция РФ возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) из-за "механического" повреждения газопровода в селе Перевальное, которое располагается по дороге из Симферополя в сторону Ялты.

6 сентября оккупационный "суд" в Крыму незаконно избрал 3 задержанным крымским татарам меру пресечения в виде содержания под стражей. Так, Джелялова и братьев Ахтемовых арестовали на 60 суток, до 4 ноября, по подозрению в якобы причастности к повреждению газопровода в с. Перевальное 23 августа. Они будут содержаться под стражей в СИЗО г. Симферополь.

По данным украинской власти, сотрудники российских спецслужб пытали задержанных крымчан и применяли к ним физическое и психологическое насилие.