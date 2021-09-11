Президент Эстонии: я хочу, чтобы Украина стала членом ЕС, но при условии выполнения Копенгагенских критериев

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поддерживает членство Украины в Европейском Союзе, но условием является выполнение украинской стороной Копенгагенских критериев.

"Мне жаль, потому что я глубоко хочу, чтобы Украина в один день стала частью ЕС, я действительно надеюсь, что когда окно возможностей откроется в будущем (а мы все знаем, что это окно остаётся открытым в течение двух часов), Украина будет готова пройти через это окно. Но условием являются Копенгагенские критерии. Вы не можете начать выполнять их, когда окно возможностей откроется, это будет слишком поздно. Если оно откроется в 9 утра, оно закроется в 10.15. Это то, чему научила нас наша история", - сказала Кальюлайд на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу.

Президент указала, что за пять лет, пока она при власти, Украина не продвинулись в соответствии Копенгагенским критериям.

"Все будущие предположения базируются на прошлых опытах. И как президенту Эстонии, мне надо было решать проблемы эстонского бизнеса в Украине. Например, одна эстонская компания даже прошла через международные арбитражи, чтобы вернуть бизнес их законным владельцам. Это продолжалось целые 5 лет, пока я была президентом Эстонии, и не было прогресса", - рассказала Кальюлайд.

Она подчеркнула, что хочет полного членства в ЕС для Украины. "Но я знаю, что это может случиться только с условиями. Я не из тех, кто говорит, что "этого никогда не произойдёт, просто примите промежуточное решение". Ни в коем случае" - заверила глава государства.

Кальюлайд также выразила сожаление в связи с тем, что даже когда условия были выполнены, ЕС сдержал начало дискуссий о вступлении с некоторыми странами.

"Но это означает, что это делает вашу позицию сильнее в переговорах с ЕС, не отвечая этим критериям, которые являются основой ЕС", - пояснила она.

YES Brainstorming организована Ялтинской европейской стратегией (YES) и фондом Виктора Пинчука.