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13:28 11.09.2021

Количество детей, отравившихся в школе в Хмельницком, выросло до 92

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Количество детей, отравившихся в школе в Хмельницком, выросло до 92

Количество детей, отравившихся в пищеблоке учебного заведения в Хмельницком, выросло до 92, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Информацию о первых 4 случаях госпитализации детей полицейские получили 7 сентября. С тех пор количество госпитализированных детей и лечащихся дома растет. Согласно информации Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней, по состоянию на 18:00 10 сентября в различные медицинские учреждения, в том числе к семейным врачам, обратилось 92 ребенка из учебного заведения с диагнозом "острое отравление неустановленной этиологии", - указывается в сообщении.

В подразделения полиции обратились 39 родителей. На данный момент следователи устанавливают состояние здоровья других детей. По факту массового отравления начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний) УК Украины. В рамках расследования назначен ряд экспертиз.

Учебное заведение пока перешло на дистанционную форму обучения. Работа пищеблока приостановлена.

У работников заведения, работа которых связана с приготовлением и раздачей пищи, взяли необходимые анализы. Также эксперты взяли пробы пищи и продуктов. Первые выводы экспертов будут через несколько дней.

Как сообщалось, в одной из школ Хмельницкого зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции. Среди заболевших – ученики 1-4 классов, которые питались в школьной столовой. По состоянию на 17:00 9 сентября было известно о 85 отравившихся (из них 84 – дети), в Хмельницкую инфекционную больницу в состоянии средней тяжести были госпитализированы 11 человек (в том числе один взрослый).

Теги: #хмельницкий #отравление #школьники
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