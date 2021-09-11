Украина вместе с американским народом вспоминает жертв трагедии 11 сентября - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину трагедии в США 11 сентября заявил о необходимости совместно противодействовать терроризму.

"20 лет назад ужасные атаки 9/11 навсегда изменили мир. Сегодня мы вместе с американским народом вспоминаем жертв этой трагедии. Терроризму нет оправдания, должны и в дальнейшем противодействовать ему. Мы остаемся плечом к плечу с США в этой борьбе", - написал президент Украины в аккаунте в Twitter в субботу.