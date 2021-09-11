Данилов: Ликвидация олигархической системы – задание номер один для Украины

Ликвидация олигархической системы является приоритетным заданием Украины, поскольку её существование может привести к трагедии, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Ликвидация олигархической, клановой, монопольной, коррумпированной системы, которая сегодня, к большому сожалению, еще существует в Украине, – это для нас задание номер один. Если мы этого не сделаем, соседи, которые постоянно с топором стоят у нашего порога и им размахивают, будут этим пользоваться, будет и дальше продолжаться эта ситуация. И, когда мы говорим о 30 годах независимости Украины – это может для нас очень трагично завершиться", - заявил Данилов на конференции YES Brainstorming в субботу.