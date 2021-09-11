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11:44 11.09.2021

США продолжат противостоять "Северному потоку-2" - советник Госдепа

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США продолжат противостоять "Северному потоку-2" - советник Госдепа

США продолжают работать над тем, чтобы к "Северному потоку – 2" применялась сертификацая и Третий энергетический пакет Евросоюза, заявил сообщил старший советник Государственного департамента США по энергетической безопасности Амос Хохштайн.

"Мы продолжаем противостоять ему ("Северному потоку - 2" - ИФ), и мне очень жаль быть здесь через день после того, как "Газпром" или Nord Stream2 (это то же самое) объявили о завершении. Но мы продолжим работать с немцами, чтобы убедиться, что последует процесс сертификации и что Третий энергетический пакет применяется к этому трубопроводу, чтобы смягчить некоторые наихудшие тенденции этого трубопровода", - сказал Хохштайн на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу.

YES Brainstorming организована Ялтинской европейской стратегией (YES) и фондом Виктора Пинчука.

Теги: #хохштайн #сша #северный_поток_2
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