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11:03 11.09.2021

Разумков: оценка Венецианской комиссией законопроекта о деолигархизации позволит выявить недостатки и учесть их в будущем

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Разумков: оценка Венецианской комиссией законопроекта о деолигархизации позволит выявить недостатки и учесть их в будущем

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что считает правильным решением передать законопроект о деолигархизации Венецианской комиссии (Европейская комиссия за демократию через право) для заключения, поскольку это позволит учесть в будущем возможные недостатки и разработать качественный закон.

"То, что Венецианская комиссия будет максимально объективной, не вызывает никаких вопросов ни у меня, ни у оппозиции, ни у власти, ни, я уверен, у международного сообщества. Это будет хорошим ещё одним пунктом, который либо подтвердит все наши желания провести такую реформу (деолигархизации – ИФ), или, если есть какие-либо недостатки, их учесть в дальнейшем, для того, чтобы законы были максимально качественными, соответствовали Конституции Украины, соответствовали международным принципам. Поэтому я считаю, что это правильное решение", - сказал Разумков на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу.

Он напомнил, что с просьбой передать законопроект о деолигархизации в Венецианскую комиссию к нему обратились одновременно уполномоченная Верховной Рады по правам человека и четыре парламентские фракции.

"Это первый случай, когда мы увидели полное объединение всех оппозиционных фракций, которые представлены в Верховной Раде, с просьбой к председателю Верховной Рады, направить такой законопроект в Венецианскую комиссию", - подчеркнул Разумков.

Как сообщалось, Верховная Рада 1 июля приняла за основу президентский законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

Позже омбудсмен Денисова направила в парламент официальное письмо, в котором указала на несоответствие законопроекта Конституции Украины.

В то же время, народные депутаты в период подготовки законопроекта ко второму чтению зарегистрировали 1257 правок. Среди основных направлений изменений – определение органа, который получит полномочия признавать физлицо олигархом, а также детализация этой процедуры.

10 сентября Разумков направил законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанными с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" за заключением в Венецианскую комиссию.

YES Brainstorming организована Ялтинской европейской стратегией (YES) и фондом Виктора Пинчука.

Теги: #законопроект #деолигархизация #венецианская_комиссия #разумков
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