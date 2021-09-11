В Нормандском формате стоит также рассматривать вопросы "Северного потока-2" и транзита газа через Украину – Ермак

Вопрос "Северного потока-2" и транзита российского газа через украинскую территорию должен быть вынесен на рассмотрение Нормандского формата, поскольку относится к сфере безопасности Украины, считает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Мы рассматриваем вопрос "Северного потока" исключительно как вопрос общей безопасности Украины. … И потому мы уже несколько раз, я говорю об этом с коллегами во время видеоконференций Нормандского формата, мы считаем абсолютно логичным добавить к важным вопросам прекращения огня, общего урегулирования конфликта, к Нормандскому формату - рассмотрение и этих вопросов", - сказал Ермак на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу.

Он подчеркнул, что сохранение транзита газа из РФ через Украину является предохранителем, который сдерживает возможную масштабную агрессию со стороны России.

"Я считаю, что продолжение транзита газа является очень серьезным предохранителем, в том числе масштабной агрессии Российской Федерации против Украины. А о её рисках (о рисках агрессии – ИФ) и вероятностях вчера говорил здесь президент. Ну и когда возле твоих границ концентрируется около 100 тыс. российских военных, я думаю, любой разумный человек такие риски увидит в этом", - напомнил Ермак.

"Поэтому, возвращаясь к общеполитическому вопросу "Северного потока", я считаю, что есть полная возможность и у наших коллег поддержать позицию Украины касательно рассмотрения этого вопроса на Нормандском формате, касательно привлечения США к урегулированию конфликта и прекращения войны на Донбассе", - добавил он.

Как сообщалось, 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на конференции YES Brainstorming заявил, что считает вероятной эскалацию и полномасштабную войну со стороны России.

YES Brainstorming организовано Ялтинской европейской стратегией (YES) и Фондом Виктора Пинчука.